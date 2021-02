O Nápoles bateu a Juventus por 1-0 no Estádio Diego Maradona, num jogo que se apresentava como determinante para as ambições das duas equipas. O triunfo, sustentado numa grande penalidade convertida por Insigne, ainda no primeiro tempo, permite à equipa comandada por Genaro Gattuso ultrapassar a Roma de Paulo Fonseca na luta pelo último lugar de acesso à Liga dos Campeões, além de ficar a apenas dois pontos da equipa de Turim.

Um forte revés para a equipa de Andrea Pirlo que, apesar de ainda ter um jogo em atraso, pode ver o Milan disparar na liderança e aumentar a diferença para dez pontos no topo da classificação.

Ainda antes do jogo começar, Ospina lesionou-se no aquecimento e teve de ceder o lugar na baliza a Meret que acabaria por tornar-se numa das figuras deste jogo. A importância do jogo levou as duas equipas a entrar no jogo de forma retraída, sem arriscar muito no ataque. com a Juventus a apostar num jogo mais direito, com bolas em profundidade à procura de Morata e Cristiano Ronaldo, enquanto o Nápoles, com um meio campo mais preenchido, procurava chegar à baliza de Szczesny com um ataque apoiado.

A estratégia do Nápoles, com Lozano, Insigne e Politano no apoio direto a Osimhen acabou por trazer mais dividendos, com a equipa de Gattuso a conseguir jogar mais perto da área da Juventus. Num lance de bola parada, aos 30 minutos, Rrahmani foi atingido por um cotovelo de Chiellini, o árbitro não viu, mas foi alertado pelo VAR e acabou por apontar para a marca dos onze metros. Insigne, atirou forte, a bola saiu alta, sem hipóteses para Szcesny. Foi o centésimo golo de Insigne com a camisola napolitana, com direito a homenagem à companheira, na véspera do dia dos namorados.

A Juventus procurou reagir de pronto, mas o Nápoles controlou o jogo até ao intervalo. Andrea Pirlo abdicou de Cuadrado para lançar Alex Sandro no segundo tempo, numa tentativa de explorar mais as faixas laterais e a verdade é que a Juventus entrou bem melhor na segunda parte, diante de um Nápoles que também se apresentou com linhas mais baixas na defesa da curta vantagem.

Logo a abrir o segundo tempo, Morata cabeceou ao aldo, na sequência de um cruzamento de Chiesa, mas a verdade é que no Nápoles estava agora muito bem organizado em termos defensivos. Cristiano Ronaldo teve uma boa oportunidade, na marcação de um livre, anulado pela barreira, e de pois numa incursão pela esquerda, com um remate junto ao primeiro poste defendido por Meret.

Com os minutos a correrem para o final, a Juventus aumentou o ritmo, aumentou a pressão e conseguiu novas oportunidades. Chiesa voltou a colocar Meret à prova e Morata também esteve perto de marcar, mas o Nápoles conseguiu segurar o precioso golo de Insigne que o relança para a luta no topo da classificação. Vida bem mais complicada para a Juventus que pode ver os dois rivais de Milão cavarem o fosso na luta pelo scudetto.