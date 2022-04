No mínimo, surpreendente.

O Nápoles esteve a vencer este domingo em casa do Empoli, por 2-0, mas acabou derrotado por 3-2, em jogo da 34.ª jornada da Serie A.

Com Mário Rui no onze titular, os napolitanos adiantaram-se no marcador em cima do intervalo por Dries Mertens, vantagem ampliada por Lorenzo Insigne no início do segundo tempo.

Nos últimos dez minutos, a equipa deu a volta ao texto: Liam Henderson reduziu aos 80 e Pinamonti, aos 33 e 87 minutos, completou a reviravolta.

O Nápoles fica assim mais longe do título, já que tem agora menos cinco pontos do que o líder Inter de Milão, e mais um jogo. O Empoli é 14.º, com 37 pontos.

Já o Salernitana obteve uma importante vitória na receção à Fiorentina, por 2-1, ao passo que Bolonha e Udinese empataram a duas bolas.