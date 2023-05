Terminou a espera! Trinta e três anos depois da última vez, com Diego Armando Maradona, o Nápoles voltou a sagrar-se campeão de Itália.

Dias depois de desperdiçado o primeiro championship point, na receção à Salernitana, a equipa do português Mário Rui (de fora por lesão) ainda tremeu, mas cumpriu à risca aquilo que tinha de fazer para celebrar a conquista do Scudetto a cinco (!) jornadas do final da Serie A: empatou com a Udinese e agarrou o ponto que lhe faltava para que Nápoles pudesse, finalmente, celebrar com propriedade.

Nesta quinta-feira à noite, dois estádio encheram-se pelo Udinese-Nápoles. O Friuli, em Udine, e o Diego Armando Maradona, que abriu para os adeptos poderem celebrar no coração do clube aquilo que Paulo Sousa lhes negara dias antes.

Aos 13 minutos, quando Lovric inaugurou o marcador para a equipa da casa, os napolitanos temeram que a festa voltasse a ser adiada, mas aos 52 minutos Osimhen, homem-golo da equipa de Luciano Spalletti, fez o empate.

Sem pressa, o Nápoles geriu o jogo nos minutos finais, esperando que o tempo passasse depois de tanto tempo de espera por novo momento de glória.