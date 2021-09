O Nápoles goleou nesta segunda-feira a Udinese por 4-0, em Udine e subiu à liderança da Serie A.

Com Mário Rui na equipa titular, a equipa orientada Spalletti chegou à vantagem aos 24m, com golo de Osimhen e ampliou antes do intervalo por Rrahmani.

Aos 52m, Koulibaly fez 3-0 e, já com Beto, ex-Portimonense, em campo do lado da equipa da casa, Lozano fechou o marcador após assistência de Mário Rui.

Com quatro vitórias em quatro jogos, o Nápoles é líder do campeonato com mais dois pontos do que o Inter e o Milan.