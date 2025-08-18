O Nápoles informou esta segunda-feira que Romelu Lukaku sofreu uma grave lesão na coxa e vai ser sujeito a uma cirurgia.

«Após a lesão sofrida na partida contra o Olympiakos, Romelu Lukaku passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. O jogador italiano já iniciou o programa de reabilitação e também passará por uma consulta cirúrgica», pode ler-se no comunicado oficial.

O belga de 32 anos foi titular no particular com o Olympiakos, mas acabou por ser substituído aos 33 minutos devido a lesão. Na temporada passada, ao serviço do Nápoles, marcou 14 golos e 11 assistências em 38 jogos.

Segundo a imprensa italiana italiana, Lukaku enfrenta pelo menos três meses de paragem.