Na 14.ª jornada da Série A, o Nápoles foi ao terreno do Torino vencer por 1-0, resultado que garante a permanência na liderança do campeonato, numa altura em que as primeiras cinco classificadas se separavam apenas por um ponto à partida para este fim-de-semna.

Em Turim, o golo que fez a diferença no encontro foi da autoria do escocês Scott McTominay, que depois de uma assistência de Kvaratskhelia, rematou com o pior pé para o golo que deu os três pontos ao conjunto de Antonio Conte. O ex-Benfica David Neres entrou em campo aos 80 minutos.

Com este resultado, o Nápoles soma 32 pontos e descansa na liderança do campeonato italiano. Já o Torino segue na 12.ª posição com 15 pontos.

Já a Lazio, que também segue na luta dos lugares cimeiros, deu um passo em falso frente ao Parma, ao perder por 3-1 na casa do adversário. Com Nuno Tavares ausente por lesão, a equipa da capital italiana perdeu a chance de se aproximar da liderança. O Parma com a vitória subiu ao 11.º posto, com 15 pontos.

Também neste domingo, o Génova venceu a Udinese por 2-0. A equipa do português Vitinha, que entrou a 20 minutos do fim, garantiu a primeira vitória com Patrick Vieira no comando e está agora no 14.º lugar. A Udinese, apesar da derrota, segue no 9.º com 17.