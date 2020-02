Quase trinta anos depois, os adeptos do Nápoles voltaram a festejar um golo de um Diego, precisamente no mesmo palco e frente ao mesmo adversário a que Maradona tinha marcado o último golo pela equipa de San Paolo, em 1991.

O Nápoles foi esta segunda-feira a Génova vencer por 4-2 e o alemão Diego Demme, contratado ao Leipzig em janeiro, estreou-se a marcar na Série A ao fazer o terceiro golo dos visitantes, desfazendo o empate 2-2, antes de Mertens fixar o resultado final em 4-2 nos descontos.

Demme festejou, assim, no mesmo palco onde Maradona tinha marcado o último golo pelo Nápoles, a 24 de março de 1991, mas dessa vez foi a Sampdória que venceu por 4-1.

