Noite de pesadelo para a Juventus que perdeu, em casa, diante da Fiorentina, por 0-3 (veja aqui os golos), num jogo em que tudo saiu mal à equipa de Andrea Pirlo. Foi a equipa de Florença que acabou por fazer a festa depois de bater o rival, em Turim, pela primeira vez nos últimos 32 anos.

A vecchia signora tinha de vencer para não perder de vista os dois rivais de Milão, mas a verdade é que entrou no jogo a perder. Logo aos três minutos, grande passe de Frank Ribéry, a colocar a bola entre os centrais da Juventus e a solicitar a entrada de Dusan Vlahovic que esperou pela saída de Szczesny para lhe picar a bola por cima.

O campeão italiano procurou reagir de pronto, mas acabou por ver a vida mais complicada, aos 18 minutos, quando Cuadrado, com uma entrada de carrinho sobre Castrovilli, acabou expulso. O árbitro mostrou, inicialmente, um cartão amarelo ao internacional colombiano, mas depois de rever as imagens mudou a cor do cartão e deixou a equipa da casa reduzida a dez.

Andrea Pirlo abdicou de Ramsey para recompor a defesa com Danilo, mas a Fiorentina esteve muito perto de 2-0, num lance em que Ribéry e Castrovilli estiveram muito perto de marcar. Cristiano Ronaldo ainda apareceu antes do intervalo, primeiro num lance em que se destacou diante de Dragowski, mas permitiu o corte do guarda-redes da Fiorentina que ainda defendeu mais um remate do internacional português antes do intervalo.

Já no início da segunda parte, Ronaldo chegou mesmo a colocar a bola nas redes de Dragowski, com um desvio de cabeça, mas o português estava adiantado e não valeu. Pirlo já tinha lançado Bernardeschi para o ataque e arriscou ainda mais, com a saída de McKennie para a entrada de Kulusevski.

A equipa da Juventus já estava partida e, com esta última alteração, ficou mesmo desequilibrada, permitindo à Fiorentina não só gerir a vantagem, mas ainda aumentá-la. Na sequência de um cruzamento tenso de Biraghi, aos 74 minutos, Alex Sandro tentou antecipar-se a Koumané e acabou por desviar a bola para a própria baliza. Cinco minutos volvidos, novo cruzamento de Biraghi e Cáceres, entre vários defesas da equipa de Turim, desviou para o terceiro golo da noite.

No mesmo dia em que a Juventus soube que perdeu os três pontos que tinha ganho na secretaria frente ao Nápoles (jogo vai jogar-se), perdeu agora mais três e já está a seis pontos do Inter e a sete do Milan.