Quando se pensa em Veneza, são as imagens dos canais e das gôndolas que surgem de imediato no imaginário. O que se compreende, claro.

Mas agora tente meter um estádio no cenário…

Difícil, não?

Damos-lhe mais um pouco de tempo...

Nada?

Pois, é normal. Mas podemos garantir-lhe: a imagem real não é assim tão distante daquilo que estaria a imaginar.

É que o velhinho Estádio Pierluigi Penzo fica mesmo no meio da água. Mais propriamente, na pequena ilha de Sant’ Elena, onde só é possível chegar após uma caminhada de cerca e 20 a 30 minutos… ou numa viagem de barco de dez minutos.

Isso mesmo. Esqueça carros, esqueça autocarros, não há forma!

Com a subida do Veneza à Série A – celebrada com um tour… de barco, pois claro -, na próxima época veremos José Mourinho, Cristiano Ronaldo (caso permaneça na Juventus) e os outros portugueses da liga italiana a chegarem de lancha ao estádio. Como fez o Lecce, há menos de um mês.

A alternativa passa por caminhar desde a praça San Marco, mas em termos logísticos não deverá ser fácil manter os adeptos afastados dos craques durante todo o trajeto.

Mas tem mais que se lhe diga, este que será um dos mais pitorescos estádios do futebol europeu.

Construído em 1913, é o segundo mais antigo do futebol profissional em Itália, apenas superado pelo Luigi Ferraris, casa do Génova, desde 1911.

O Pierluigi Penzo é ainda aquele que tem menor capacidade para receber adeptos, sendo atualmente a lotação máxima menos de 8.000 adeptos, mais concretamente, 7.450.

Reza a lenda que muitas vezes, quando a equipa precisava de ganhar tempo, os adeptos nas bancadas gritavam «Buta ‘a bala in Laguna», qualquer coisa como «chutem a bola para o lago».

Agora, com a quantidade de bolas suplentes, a ideia já não terá tanta eficácia, mas o que não deve faltar são jogadores que, sem querer, acabam mesmo por atirar a bola para o charco.

Resta dizer que esta poderá ser uma das últimas épocas em que se poderá ver futebol do mais alto nível no velhinho Pierluigi Penzo, uma vez que está prevista a conclusão do novo estádio em 2023.

O Nuovo Stadio Venezia vai nascer junto ao aeroporto da cidade e terá capacidade para 18.000 pessoas. Mas não terá metade da piada, temos de admitir.