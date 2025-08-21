A saída de Viktor Gyökeres do Sporting transformou-se numa das maiores novelas de transferências deste mercado. O avançado sueco acabou por rumar ao Arsenal, num negócio avaliado em cerca de 70 milhões de euros, mas agora Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, veio confessar que chegou a desenhar um «plano perfeito» para contratar o jogador.

Em entrevista recente ao Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis explicou que o plano acabou por ser inviabilizado devido a uma promessa feita a Antonio Conte, treinador da equipa napolitana.

O compromisso passava por manter dois jogadores fundamentais no plantel: Khvicha Kvaratskhelia, que entretanto se transferiu para o PSG, e Victor Osimhen, agora ao serviço do Galatasaray.

«Precisei de vender o Kvaratskhelia mais cedo porque o agente dele começou a pressionar o clube. Depois de uma primeira temporada fantástica, decidimos negociar de imediato uma renovação, com um aumento salarial muito significativo», recordou.

«O agente tinha outros planos. No final do segundo ano de contrato, durante o Europeu na Alemanha, deslocámo-nos a Düsseldorf para resolver o assunto, mas continuou a arrastar a situação».

Foi então que De Laurentiis revelou o cenário surpreendente no último mercado.

«O PSG apresentou uma proposta superior a 200 milhões de euros para contratar Kvaratskhelia e Osimhen. Poderia ter aceite naquele momento, mas tinha prometido ao Conte que os manteria. Se tivesse concretizado a venda, o plano era usar parte desse dinheiro para contratar Gyökeres», atirou o presidente do Nápoles.

O plano acabou por desabar e as circunstâncias atuais também não são favoráveis ao presidente napolitano, já que Romelu Lukaku, principal goleador da equipa, sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará afastado dos relvados durante os próximos meses.

Perante este cenário, o Nápoles vê-se obrigado a atuar rapidamente nos últimos dias do mercado de transferências para encontrar um substituto à altura. Um dos nomes mais apontados é o de Rasmus Hojlund, avançado do Manchester United.