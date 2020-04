Adriano Galliani, figura incontornável do futebol italiano, com mais de trinta anos à frente do futebol do Milan, de 1986 a 2017, está de volta, agora no modesto Monza, mas não esquece o passado rossonero e, em entrevista à Sky Itália, revelou as maiores deceções que teve no mercado ao longo dos anos, incluindo nomes como Roberto Baggio, Carlitos Tévez, Del Piero, Totti, Ibrahimovic e também Cristiano Ronaldo quando ainda estava no Sporting.

«Uma contratação falhada foi definitivamente Carlitos Tevez [acabou na Juventus]. Outro jogador que tentei contratar foi Roberto Baggio, podia ter chegado ao Milan cinco anos antes. É o meu grande arrependimento», começa por destacar o dirigente de 75 anos.

Mas houve mais. «Tentei levar o Del Piero antes da Juventus, mas o presidente do Pádua pediu-nos 5 mil milhões de liras. Arrependo-me muito, porque não quis gastar tanto dinheiro. Outro grande arrependimento é Cristiano Ronaldo. O Sporting pediu 16/17 mil milhões de liras por um rapaz de 16 anos. O Braida estava a pressionar-me, mas fiquei preocupado porque os valores eram monstruosos para um jogador de futebol que já era forte, mas ainda era uma criança», confessa.

O dirigente revela ainda que o Milan tentou contratar Francesco Totti. «Andámos a cortejá-lo, mas nunca estivemos muito perto porque ele queria ficar na Roma».

Arrependimentos também com treinadores. «O Sarri é verdade, esteve muito perto de ir para o Milan. O Pep Guardiola não, tentámos, mas a negociação nunca esteve perto de ficar concluída», contou ainda.

Galliani reservou ainda uma palavra especial para Zlatan Ibrahimovic que voltou a San Siro em Janeiro, depois de uma primeira passagem em 2010. O dirigente revela que já tinha observado o avançado sueco quando ainda estava no Ajax, mas acabou por ir para a Juventus. «Lembro-me dele quando defrontámos o Ajax, pensávamos que ele era muito forte, mas não erra muito bom na finalização. Depois melhorou ao longo dos anos, mas cometeu muitos erros quando era jovem. Quando chegou à Juventus, melhorou bastante. Quase que o contratámos em 2006, chegámos a ter um acordo, mas acabou por ir para o Inter».

Um sonho que ainda pode ser concretizado no Monza? «Tentei com o Kaká o ano passado, mas ele queria ficar no Brasil. Com Ibra, agora com o coronavírus é impensável. Vendi-o em 2012 e ele esteve um ano sem falar comigo, estava convencido que tinha sido traído. Ele tinha prometido que ia ficar, mas fomos obrigados a vendê-lo a ele e ao Thiago Silva. Muitos campeões do Milão saíram naquele ano», recordou ainda.

Galliani volta agora a encontrar-se com Silvio Berlusconi, antigo presidente do Milan, no Monza. «Com Berlusconi, queremos levar Monza à Série A. Nasci e cresci em Monza, a minha mãe costumava levar-me a ver os jogos quando tinha cinco anos», contou ainda Galliani.