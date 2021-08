Um dia depois de Cristiano Ronaldo ter-se despedido de Merih Demiral, o antigo lateral do Sporting foi confirmado oficialmente como reforço da Atalanta.

O lateral turco de 23 anos chega ao clube de Bergamo por empréstimo da Juventus, mas a Atalanta fica com opção de compra no final da temporada.

Apesar de ainda ser jovem, o defesa, que passou pela formação do Sporting e jogou na equipa B dos leões, já tem experiência na Série A, uma vez que já vai para a quarta temporada em Itália, depois da experiência que acumulou no Sassuolo e na Juventus. Além disso, Demiral também é habitual titular na seleção turca desde 2018, tendo já 24 internacionalizações, incluindo a participação no último campeonato da Europa.

Segundo a imprensa italiana, Demiral chega para ocupar o lugar de Cristian Romero. A Atalanta também exerceu a opção de compra do lateral argentino, por 16 milhões de euros, mas o defesa pode estar de saída para o Tottenham de Nuno Espírito Santo.