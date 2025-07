O Lecce anunciou esta segunda-feira a contratação por empréstimo do avançado Francesco Camarda.

O jogador de apenas 17 anos chega proveniente do Milan, onde fez toda a formação. O Lecce fica ainda com uma opção de compra e os rossoneri com uma opção de recompra.

Na última temporada, Camarda realizou 32 jogos entre a equipa principal do Milan e a formação sub-23 onde marcou cinco golos e fez uma assistência.

📸 | 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐝𝐚, 𝐛𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐚 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞 🟡🔴



L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan. pic.twitter.com/uyfiIiAQVv — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 7, 2025

