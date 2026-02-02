A Fiorentina anunciou, esta segunda-feira, a contratação por empréstimo de Daniele Rugani, proveniente da Juventus.

Esta temporada, o defesa central de 31 anos, que conta com passagens por Ajax, Rennes e Cagliari, realizou oito jogos pela «vecchia signora».

Atualmente, a Fiorentina ocupa o 18.º lugar da liga italiana com 17 pontos.

