Há 19 min
OFICIAL: Daniele Rugani é reforço da Fiorentina
Central chega por empréstimo da Juventus
A Fiorentina anunciou, esta segunda-feira, a contratação por empréstimo de Daniele Rugani, proveniente da Juventus.
Esta temporada, o defesa central de 31 anos, que conta com passagens por Ajax, Rennes e Cagliari, realizou oito jogos pela «vecchia signora».
Atualmente, a Fiorentina ocupa o 18.º lugar da liga italiana com 17 pontos.
Daniele Rugani è Viola💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/nTy8NtxgLY— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 2, 2026
