A Fiorentina anunciou este sábado o final da ligação contratual com o diretor desportivo Daniele Pradè, por mútuo acordo, depois de um arranque de temporada muito abaixo das expetativas para a equipa de Florença.

«A ACF Fiorentina anuncia, por mútuo acordo, o término da sua relação profissional com o diretor esportivo Daniele Pradè», escreve o clube de Florença, numa mensagem em que o presidente Rocco Commisso agradece a «paixão e profissionalismo» de Pradè.

Ao fim de nove jornadas da Série A, a Fiorentina ainda não conseguiu vencer, somando quatro empates e cinco derrotas.