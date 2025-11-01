OFICIAL: Fiorentina afasta diretor desportivo Daniele Pradè
Equipa de Florença ainda não conseguiu vencer na Série A
A Fiorentina anunciou este sábado o final da ligação contratual com o diretor desportivo Daniele Pradè, por mútuo acordo, depois de um arranque de temporada muito abaixo das expetativas para a equipa de Florença.
«A ACF Fiorentina anuncia, por mútuo acordo, o término da sua relação profissional com o diretor esportivo Daniele Pradè», escreve o clube de Florença, numa mensagem em que o presidente Rocco Commisso agradece a «paixão e profissionalismo» de Pradè.
Ao fim de nove jornadas da Série A, a Fiorentina ainda não conseguiu vencer, somando quatro empates e cinco derrotas.
