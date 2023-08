A Fiorentina anunciou esta quarta-feira a contratação do guarda-redes dinamarquês Oliver Christensen ao Hertha Berlim e também do avançado angolano M'Bala Nzola que atuava no Spezia.

Nzola poderá ser alternativa no ataque da equipa viola a Arthur Cabral que está em Lisboa para assinar pelo Benfica.

Oliver Christensen è al Viola Park💜⚜️#forzaviola #fiorentina #violapark pic.twitter.com/trLkdruUEm

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 9, 2023

M’Bala Nzola è a Firenze💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/d5WqlnYrrt

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 9, 2023