O treinador Raffaele Palladino renovou contrato com a Fiorentina até 2027, anunciou esta quarta-feira o clube italiano.

«A Fiorentina anuncia que exerceu a opção de prolongar o contrato do mister Palladino até 30 de junho de 2027», pode ler-se no comunicado oficial.

Palladino chegou à Fiorentina no início da temporada, depois de duas épocas no comando do Monza. Apesar de ainda faltarem três jornadas para o final do campeonato, a Fiorentina está atualmente em oitavo lugar, com 59 pontos, mas a quatro do sexto, posição essa que permite o acesso às competições europeias.

Esta quinta-feira, a Fiorentina disputa também a segunda mão da meia-final da Liga Conferência. Na primeira mão, em Espanha, perderam por 2-1.