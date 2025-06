Frederic Massara é o novo diretor desportivo da Roma, anunciou o clube italiano nesta quinta-feira. Aos 56 anos, o dirigente regressa aos 'giallorossi', depois de ter cumprido o mesmo cargo no Milan (Itália) e no Rennes (França).

«Com vasta experiência no futebol italiano e internacional, Massara traz profundo conhecimento e uma visão estratégica clara para a área técnica do Clube. O Clube aguarda com expectativa este novo capítulo, confiante de que a liderança de Massara ajudará a moldar um futuro competitivo e ambicioso», escreveu o clube em comunicado.

Assim, Frederic Massara é outro «sangue novo» na Roma, já depois de Gian Piero Gasperini ter sido anunciado como novo treinador da formação da capital de Itália.

🟨 AS Roma is pleased to announce the appointment of Frederic Massara as the Club’s new Sporting Director 🟥



📄 https://t.co/lg9NeKjoxa#ASRoma pic.twitter.com/yViDUOeCVL