O Padova anunciou esta quinta-feira a contratação do guarda-redes Louis Mouquet ao PSG.

O guarda-redes de 21 anos assinou um contrato válido com os italianos até 30 de junho 2028 e segue para a primeira experiência fora do território gaulês.

Mouquet, internacional sub-20 por Portugal, fazia parte da equipa principal do PSG, no entanto, não cumpriu qualquer jogo na última temporada.

