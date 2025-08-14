Itália
Há 33 min
OFICIAL: guarda-redes sub-20 português troca PSG pelo Padova
Louis Mouquet fez toda a formação no clube parisiense e assina até 2028
GP
Louis Mouquet fez toda a formação no clube parisiense e assina até 2028
GP
O Padova anunciou esta quinta-feira a contratação do guarda-redes Louis Mouquet ao PSG.
O guarda-redes de 21 anos assinou um contrato válido com os italianos até 30 de junho 2028 e segue para a primeira experiência fora do território gaulês.
Mouquet, internacional sub-20 por Portugal, fazia parte da equipa principal do PSG, no entanto, não cumpriu qualquer jogo na última temporada.
Formalizzato l’accordo con il portiere portoghese classe 2004 Louis Mouquet. Mouquet ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028.https://t.co/oXx80cT8Ny pic.twitter.com/9WloShI7JX— Calcio Padova (@PadovaCalcio) August 14, 2025
RELACIONADOS
Granada usa pedido de casamento de Ronaldo para dar início à nova época
OFICIAL: Lyon de Paulo Fonseca anuncia saída de Matic
Bruno Fernandes: «Man. United? Aqui não há tempo para reconstruções...»
«O melhor jogador do Mundo é o Messi», diz reforço do Real Madrid
OFICIAL: filho de Fernando Redondo reforça os espanhóis do Elche
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS