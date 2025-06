Depois de o Diretor Desportivo da Juventus, Damien Comolli, ter anunciado que Igor Tudor ia comandar a Juventus na próxima temporada, foi a vez do clube bianconero oficializar a renovação do contrato do técnico.

Chegado em março para para liderar a equipa até ao final da temporada, Tudor vai assim permanecer no banco da Juventus até 2027 com mais uma época de opção.

O treinador croata fez nove jogos esta temporada ao serviço da Juventus onde alcançou cinco triunfos, três empates e averbou apenas um derrota.