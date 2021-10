O Inter de Milão anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Lautaro Martínez.

O vínculo do avançado argentino terminava em 2023, daqui a duas temporadas, mas Lautaro pôs a caneta no papel para ficar ligado aos nerazzurri até 2026, por mais três anos.

Lautaro Martínez, diga-se, foi associado com insistência ao Barcelona no ano passado, mas acabou por permanecer em Milão. Neste momento, e depois da saída de Lukaku, é a principal figura do ataque do Inter.

Esta época, Martínez tem cinco golos e uma assistência em 12 jogos.