Agora é oficial: Kevin De Bruyne foi apresentado esta quinta-feira como o mais recente reforço do Nápoles a custo zero.

«O Rei Kev está aqui», pode ler-se numa publicação nas redes sociais do clube campeão italiano.

O clube não revelou a duração do contrato de De Bruyne mas segundo a imprensa italiana, vai assinar um contrato válido por dois anos, com opção de renovação para um terceiro ano, por cerca de seis milhões de euros líquidos por época.

O médio belga terminou uma ligação de 10 temporadas com os ingleses do Manchester City, onde chegou em 2015/26 proveniente nos alemães do Wolfsburgo.

Na última época, De Bruyne foi opção em 40 partidas pelo Man. City onde apontou seis golos e fez oito assistências.

Em Nápoles, o jogador de 33 anos vai ter a terceira experiência no estrangeiro depois de ter jogado na Alemanha e Inglaterra.