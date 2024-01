Alessandro Zanoli, que chegou a ser apontado ao Sporting no último mercado de verão, deixou o Nápoles para reforçar a Salernitana por empréstimo até ao final da época.

«Animado com esta nova aventura. Trabalhar juntos para atingir o objetivo», referiu o jogador de 23 anos, que vai vestir a camisola 59 do último classificado do campeonato italiano.

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formado no Nápoles, o lateral-direito fez apenas seis jogos esta época com a camisola dos azzurri. Na temporada passada esteve emprestado ao Sampdoria, tendo marcado dois golos e feito duas assistências.

Chega também à Salernitana, por empréstimo até ao final da época, o médio croata Toma Basic, proveniente da Lazio. O jogador de 27 anos chegou à equipa de Roma na época de 2021/22, tendo feito 70 jogos pelo clube italiano, mas esta temporada apenas jogou uma vez.