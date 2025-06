A Lazio anunciou esta segunda-feira que Maurizio Sarri é novamente treinador da equipa da capital italiana.

Esta é a segunda passagem de Sarri pela formação laziale depois de ter orientado a equipa principal de 2021 a 2024, quando se despediu por maus resultados após ter conseguido levar a equipa ao segundo lugar em 2022/23.

«O treinador toscano volta a vestir as cores biancocelesti, recordado por um vínculo nunca quebrado com o ambiente, com os adeptos e com uma equipa que, sob a sua orientação, soube expressar ideias, jogar e pertencer», pode ler-se em comunicado no site da Lazio.

Maurizio Sarri, de 66 anos, estava sem treinar desde que saiu da formação italiana em 2024 e vai suceder a Marco Baroni, que saiu no final da época 2024/25.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências.