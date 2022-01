Nani já é reforço do Veneza, segundo acaba de anunciar o clube italiano da Série A. O antigo internacional português fez exames médicos esta sexta-feira e já assinou um vínculo com o clube até ao final da época, com renovação automática por mais uma temporada, caso o emblema se mantenha na Série A na próxima temporada.

O clube italiano ocupa, atualmente, o 17.º lugar da classificação da Série A e está a apostar no mercado de janeiro para poder lutar pela manutenção no principal escalão da liga italiana.

O extremo de 35 anos estava livre desde o final de novembro, altura em que terminou o seu contrato com o Orlando City, da Major League Soccer (MLS), onde jogava desde 2019.

Trata-se de um regresso a Itália, uma vez que Nani já jogou na Lazio na temporada de 2017/18, antes da sua segunda passagem pelo Sporting.

Nani joins Venezia FC.



One of the most talented wingers of his generation, with honors including a European Championship, a Champions League, four Premier League titles, and three Portuguese Cups, Nani signs through 2022/23.https://t.co/7Qb54EVmWP#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/wsNm23OVH9