O Nápoles anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Girona para a contratação do lateral-esquerdo Miguel Gutiérrez.

O clube italiano paga aos catalães 18 milhões de euros mais dois mediante o cumprimento de objetivos. O Real Madrid, clube de onde se transferiu para o Girona, recebe quase 10 milhões de euros pela transferência.

Gutiérrez, que chegou a estar em cima da mesa para o Benfica, assina por cinco temporadas até 2030.

Campeão olímpico em Paris 2024, o jogador de 24 anos foi opção em 36 partidas, tendo apontado dois golos e seis assistências.