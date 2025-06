A Lazio anunciou esta quinta-feira a contratação a título definitivo do defesa Nuno Tavares até 2028.

O internacional português estava no clube italiano por empréstimo do Arsenal, de onde chegou no início da temporada que agora terminou e vai passar a vestir as cores da Lazio a troco de cinco milhões de euros.

Nuno Tavares foi opção em 30 partidas pela formação laziale em 2024/25 e apontou nove assistências.