A Atalanta anunciou esta terça-feira a contratação de Raffaele Palladino como novo treinador principal, um dia depois de despedir Ivan Juric e toda a sua equipa técnica, incluindo o português Miguel Veloso.

Palladino, de 41 anos iniciou a sua trajetória como treinador no Monza, que orientou entre 2022 e 2024, antes de assumir a Fiorentina, na última temporada. Ao serviço dos viola, atingiu as meias-finais da Liga Conferência e terminou o campeonato no terceiro lugar, garantindo presença nas competições europeias.

A mudança em Bérgamo surge depois de um ciclo negativo de sete jogos sem vitórias no campeonato. Sob o comando de Juric, a Atalanta somou apenas quatro triunfos em 15 encontros oficiais, deixando a equipa no 13.º lugar da Série A.

