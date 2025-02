O Milan, treinado por Sérgio Conceição, anunciou esta segunda-feira a contratação de Santiago Giménez.

O avançado argentino vem proveniente do Feyenoord e vai assinar pelos rossoneri até 2029.

Giménez vai assim fazer companhia a Rafael Leão no ataque do clube de Milão.

Esta temporada, no Feyenoord, realizou 19 jogos, nos quais marcou 16 golos e fez duas assistências.

