A Fiorentina anunciou esta terça-feira um acordo com o lateral inglês Tariq Lamptey para a rescisão do contrato que unia as duas partes. Contratado no verão passado ao Brighton por 6 milhões de euros, o defesa formado no Chelsea teve uma temporada marcada por problemas físicos e deixa Florença com apenas dois jogos na Série A.

De origem ganesa, mas nascido em Londres, Lamptey chegou a ser apontado como um jogador muito promissor, mas a verdade é que, desde que chegou a sénior, tem sentido dificuldades em impor-se, devido aos muitos problemas físicos que o têm perseguido, como aconteceu agora, em Itália.

O lateral de 24 anos ainda somou 25 minutos no mês de setembro, distribuídos por dois jogos, antes de sofrer uma lesão grave no joelho que acabou por comprometer o resto da temporada. Agora está livre para assinar por um novo clube.