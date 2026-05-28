O Bolonha, do defesa João Mário, anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo para a rescisão do contrato com o técnico Vicenzo Italiano.

«Italiano comunicou ao clube que considera encerrada a sua passagem por Bolonha, após duas épocas marcadas por excelentes resultados, independentemente de quaisquer perspetivas profissionais futuras», escreveu o clube em comunicado.

A imprensa italiana avança que uma das razões pela saída de Vicenzo Italiano terá sido devido à reunião que o agente do treinador teve com o presidente do Nápoles, ainda sem treinador para a próxima época, algo que desagradou os dirigentes do Bolonha.

O técnico de 48 anos levou o Bolonha à conquista da Taça de Itália em 2024/25 e chegou aos quartos de final da Liga Europa da temporada que agora terminou.