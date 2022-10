Pablo Marí, futebolista espanhol que na passada quinta-feira foi esfaqueado nas costas num hipermercado nos arredores de Milão, recebeu alta hospitalar neste domingo, depois de ter sido operado.

Em comunicado, o Monza, clube italiano ao qual o jogador está emprestado pelo Arsenal, informa que Pablo Marí foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reparar um rompimento de dois músculos. «Voltou para casa e deverá agora iniciar um período de repouso», pode ler-se sem que seja precisado o período em que o jogador ficará ausente da competição.

Do ataque levado a cabo na localidade de Assago por um homem de 46 anos com distúrbios psiquiátricos entretanto detido resultou um morto e quatro feridos com alguma gravidade.