Antes da receção à Roma para o campeonato, Paulo Fonseca, treinador do Milan, em conferência de imprensa, voltou a falar de Rafael Leão.

O avançado português saiu aos 30 minutos da partida frente ao Hellas Verona com queixas na perna esquerda.

Agora, o treinador português do Milan sente que ao contrário de jogadores como Morata ou Benacer, a recuperação da lesão do avançado vai demorar um pouco mais do que esperava.

«Musah e Rafa [Leão] estão mais atrasados, vamos ver se os recuperamos para a Supertaça», atirou Fonseca.

De recordar, Rafael Leão já participou em 22 jogos representando as cores do Milan, onde fez seis golos e cinco assistências.