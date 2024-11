Paulo Fonseca saiu em defesa do Milan na antevisão do jogo com o Slovan Bratislava para a Liga dos Campeões, ainda sob o eco do empate cedido, em casa, diante da Juventus (0-0), no passado sábado. Uma equipa com duas faces que tanto ganha ao Real Madrid, em pleno Bernabéu, como depois não consegue marcar um golo ao rival a jogar em casa.

«Respeito a opinião de todos, mas dizer que o Milan ainda está aquém não é totalmente correto. Poderíamos ter feito muito melhor, é verdade, especialmente em termos de resultados. Mas se olharmos para o processo de crescimento que fizemos, então posso dizer que certas críticas não são justas», destacou o líder dos rossoneri.

As críticas são apontadas ao ataque da equipa e à possibilidade de Paulo Fonseca voltar a apostar na rotatividade, deixando Rafael Leão no banco. «Rotatividade para o Rafa? Sinceramente não sei, vamos ver. O Rafael Leão é um jogador importante para a nossa equipa, mas tenho fé em todos os jogadores de ataque, a certeza é que Abraham joga e o Pulisic está melhor», referiu, sem dar muito mais pistas em relação ao onze para o jogo desta terça-feira.

A verdade é que o Milan tem sido irregular, oscilando entre grandes exibições e jogos medíocres. «Já falámos muito sobre isso, não devemos pensar que o Slovan tem zero pontos, mas sim como é importante para nós termos o espírito certo para vencer o jogo. Estamos a trabalhar para ser uma equipa que mantém sempre a mesma atitude e as mesmas ambições: também estamos a crescer nisso», destacou.

Em relação ao jogo com a Juventus, Fonseca compreende a deceção dos adeptos, mas também encontra pontos positivos nesse jogo. «O que os adeptos pensam da partida é uma coisa, a nossa consciência é outra. No sábado também fizemos coisas muito boas. O problema é dimensão das coisas que temos aqui. Um empate contra a Juve é visto como uma derrota para nós e como uma vitória para os outros», referiu ainda.