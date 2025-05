Trinta e quatro anos depois, o Pisa de Miguel Veloso e Tomás Esteves garantiu a subida à primeira divisão italiana.

Apesar da derrota no terreno do Bari (1-0), a equipa toscana garantiu beneficiou da escorregadela do Spezia, terceiro lugar do campeonato.

Com apenas duas jornadas para o final da temporada, o Pisa encontra-se em segundo lugar, com 72 pontos, mais nove que o Spezia. O Sassuolo é campeão em título.

No que toca aos portugueses, Tomás Esteves não somou qualquer minuto na temporada devido a lesão. Miguel Veloso, que terminou a carreira em setembro, integrou a equipa técnica.