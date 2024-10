Paul Pogba, depois de já ter anunciado o final da carreira, quer agora voltar a jogar, depois do castigo por doping, ter sido reduzido de quatro anos para apenas 18 meses, com final à vista já para o próximo mês de março. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o antigo internacional francês fala da sua ambição de voltar a jogar pela Juventus.

Já na terça-feira, noutra entrevista, neste caso ao jornal L’Equipe, o médio de 31 anos já tinha dito que «o futebol é o bolo de morango que me tiraram da boca quando não fiz nada». Uma ideia reforçada, agora, na entrevista ao jornal italiano, mas com baterias apontadas à Juventus, a sua última equipa.

Pogba começa por dizer que, depois de um longo período sem jogar, voltará um jogador diferente. «Será um novo Pogba: com mais fome, mais sábio e mais forte. Treinei sozinho este ano e estou pronto para voltar à normalidade em 2025. Só tenho um desejo: jogar futebol», começou por referir.

Quanto à Juventus, Pogba diz que nunca se sentiu abandonado. «Nunca faltou o amor dos adeptos. Não pude ter contato com os dirigentes da Juve por questões legais, mas muitos dos antigos companheiros apoiaram-me sempre. O Cuadrado ligava-me de dois em dois dias e fazia-me sempre rir. O Dybala manda-me muitas mensagens. E também o Vlahovic, McKennie, Weah, Kean... Nem esperava tantas, até porque cada um de nós tem seus próprios problemas no dia a dia», contou.

A partir de março, já perto do final da presente temporada, Paul Pogba já poderá regressar aos relvados, mas ainda não falou com o Thiago Motta, treinador da Juventus. «Não tive a oportunidade de vê-lo ou conversar com ele, mas esse momento chegará. Acho que estarei de volta, pronto para treinar e jogar pela Juve. Sinto-me jogador da Juve. É isso que a minha cabeça me diz hoje», referiu.

O médio diz que não será preciso falar com Thiago Motta, bastará subir ao relvado e treinar. «Não preciso falar, o campo vai falar e aí o Thiago Motta vai julgar com os próprios olhos, pelo que vai ver. Falar é bom, mas quero jogar na Juventus e na seleção de França, quero ser o melhor», comenta ainda.

Pogba está disposto a tudo para ter uma nova oportunidade em Turim e admite até jogar com um salário mais baixo. «Estou disposto a abrir mão de algum dinheiro só para jogar pela Juventus novamente. Quero voltar», insistiu ainda.