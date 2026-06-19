O antigo futebolista Igor Protti, melhor marcador do campeonato italiano em 1995/96, morreu aos 58 anos, vítima de cancro.

Na sua segunda passagem pela Lazio, em 1998/99, Igor Protti cruzou-se com Sérgio Conceição e Fernando Couto. Apesar de ter sido o melhor marcador do campeonato, o avançado nunca foi chamado à seleção.

No Livorno, Protti ficou conhecido com “Zar” e é considerado uma lenda.

O Nápoles também se associou às homenagens, lembrando Protti como «um jogador que ganhou o carinho de todos pelas suas qualidades humanas e desportivas».

No comunicado da família, o próprio Protti escreveu uma mensagem.

«Esta esplêndida viagem, como cada jogo, chegou ao apito final. É difícil encontrar palavras que a possam explicar, a única coisa que posso fazer é agradecer à minha grande e maravilhosa família, que adorei. A todas as pessoas que gostaram de mim e que estiveram perto de mim, a todos os adeptos das equipas onde joguei pelo carinho e amor que sempre me demonstraram e que foi totalmente retribuído. Espero que seja um até já e não um adeus.»