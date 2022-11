Paolo Maldini revelou que o Milan tentou renovar contrato com Rafael Leão antes do arranque do Mundial, mas acrescenta que «não foi possível».

O dirigente falou à margem da cerimónia dos Globe Soccer Awards, no Dubai, onde foi distinguido como «melhor diretor desportivo», num ano em que o Milan conquistou o título em Itália e regressou aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Queríamos fechar o novo contrato do Rafael Leão antes do Mundial, mas não foi possível. Estamos há meses a trabalhar nisso. Vamos reunir e tomaremos decisões no momento oportuno», destacou o dirigente dos rossoneri em declarações à Sky Itália.

O internacional português, eleito melhor jogador da Série A na última temporada, tem contrato com o clube italiano até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.