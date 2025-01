É dia de festa para o Milan e também para Rafael Leão. O jogador português foi preponderante na épica reviravolta na final da Supertaça italiana frente ao Inter, na qual assistiu para o golo que consumou a vitória.

Na conferência de imprensa após a partida, Leão mostrou-se «muito entusiasmado» com o triunfo na Arábia Saudita, em Riade, o primeiro desde a conquista do campeonato italiano em 2022.

«Ganhar algo no Milan é muito bom. Quando ganhei o Scudetto foi maravilhoso, há dois anos não conseguimos obter o resultado que queríamos. Hoje foi uma final pessoal e coletiva, tenho de agradecer à equipa que fez um trabalho incrível. Tanto com a Juventus como hoje, nunca desistimos. Temos de agradecer ao treinador que chegou e pôs imediatamente em prática as suas ideias, trouxe energia e a mentalidade de vencer», começou por dizer o jogador de 25 anos.

«É uma oportunidade para mudar a época, há uma mudança incrível que demonstrámos em campo. Temos de o festejar com os nossos adeptos, eles merecem-no porque estávamos num momento difícil. Na minha opinião, este troféu traz-lhes uma grande alegria, mesmo os jovens jogadores da equipa compreenderam o que significa ganhar com o Milan. Todos estão prontos para o que está para vir e a época vai terminar de uma forma diferente», referiu ainda Leão.

O avançado veio de uma lesão na coxa, e até falhou o jogo da meia-final com a Juventus.

«O treinador perguntava-me todos os dias como estava, mas não pensei de todo na lesão: vim com vontade de ajudar a equipa e estou feliz», atirou.

A verdade é que o avançado do Milan foi decisivo no encontro, mesmo tendo entrado apenas aos 51 minutos do jogo com o Inter.

«Entrei com a ideia de ajudar a equipa, tanto ofensivamente como defensivamente. Correu bem, foi uma vitória merecida.», concluiu Leão.