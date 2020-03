Vincenzo Spadafora, ministro dos Desportos italiano, considera que um eventual regresso da Série A no início de maio é uma previsão «demasiado otimista» e defende que o regresso da competição «nunca será normal», deverá ser ainda com jogos à porta fechada.

«As previsões que nos fizeram pensar que poderíamos retomar as competições desportivas em finais de abril ou início de maio penso que são demasiado otimistas», destacou o ministro, colocando «muitas dúvidas» quanto à possibilidade de jogar-se a jornada que está programada para 3 de maio.

Além disso, o governante defende que um eventual regresso será, à partida, sem adeptos no estádio. «Posso dizer que se houver condições para reatar as competições em determinadas circunstâncias, será com jogos à porta fechada. É impensável dizer que em maio podemos recomeçar regularmente com todas as competições, especialmente com espectadores», referiu.

A Itália, como se sabe, é um dos países mais martirizados com a pandemia da covid-19 e, nesta altura, não há ainda certezas sobre nada, no que diz respeito ao desporto. «São os próprios cientistas que não têm certezas sobre a evolução da pandemia, não é que estejamos a hesitar ou não saibamos o que fazer. Temos de adaptar as nossas decisões a uma situação que está sempre a mudar», explicou.

Vincenzo Spadafora deixou ainda uma mensagem aos dirigentes do futebol europeu. «O futebol demorou um pouco mais do que outros a compreender a emergência da situação, imagino que daqui para a frente se moverá com toda a precaução possível para evitar episódios como o do Atalanta-Valencia», destacou em alusão ao jogo da Liga dos Campeões que foi disputado numa altura em que a propagação do novo coronavírus já era uma evidência em Itália.