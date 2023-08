A Roma acertou com o Paris Saint-Germain o empréstimo de Renato Sanches à equipa italiana, confirmou o Maisfutebol.

O acordo ficou selado nesta segunda-feira à tarde, quando os Giallorossi, através do diretor-geral Tiago Pinto, chegaram a um entendimento com o clube campeão de França, ultrapassando obstáculos que ainda separavam as partes ao princípio do dia.

Segundo informações veiculadas pela imprensa italiana, a cedência de Renato Sanches à equipa treinada por José Mourinho contempla uma opção de compra que passa a obrigatória mediante o cumprimento de objetivos determinados.

O médio português não é o único a viajar da capital francesa para a capital italiana: depois de um ano cedido à Juventus, Leandro Paredes, campeão do Mundo pela Argentina, também será reforço do Giallorossi.