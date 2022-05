Confirmado: a Roma não vai jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

As hipóteses dos giallorrossi já eram escassas, dada a desvantagem para a Juventus, e ficaram goradas este domingo, com o empate na receção ao Bolonha, a zeros.

José Mourinho, técnico português da equipa da capital italiana, lançou Rui Patrício no onze titular, ao passo que Sérgio Oliveira, suspenso, não foi opção.

Assim, e a três jornadas do fim, a Roma fica no quinto lugar da Serie A – em igualdade pontual com a rival Lazio – a dez pontos da Juventus, quando só há nove em disputa.

O Bolonha, por sua vez, está no 13.º lugar, com os mesmos pontos da Udinese.