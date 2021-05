A Roma de Paulo Fonseca – e que na próxima época vai ser de Mourinho – goleou neste domingo o Crotone por 5-0, com todos os golos a serem marcados na segunda parte.

A jogar em casa diante do último classificado da Serie A, a Roma inaugurou o marcador aos 47m, com um golo de Borja Mayoral com assistência de Mkhitaryan.

Treze minutos depois Pellegrini fez o 2-0, bisando três minutos volvidos, após nova assistência de Mkhitaryan. E depois de duas assistências, o jogador arménio também marcou, fazendo o 4-0.

Já nos descontos, Borja Mayoral fechou as contas, bisando também ele na partida.

Este resultado mantém a Roma no sétimo lugar, agora com 58 pontos, a seis da Lazio, que tem a última vaga para as competições europeias.