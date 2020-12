Arrasadores. Não há forma mais direta para descrever os primeiros 45 minutos da Roma de Paulo Fonseca na visita ao terreno do Bolonha.

Ao intervalo, os Giallorossi já tinham a história do jogo escrita: cinco golos marcados na vitória gorda por 5-1. Desde maio de 1931 que o conjunto romano não marcava pelo menos cinco golos numa primeira parte de uma partida da Serie A.

Aos 15 minutos, a equipa de Fonseca já vencia por 3-0, com golos de Andrea Poli (na própria baliza), Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini.

O Bolonha não conseguiu melhor do que reduzir aos 24 minutos e num autogolo do ex-Benfica Cristante, antes de Jordan Veretout (35m) e Mkhitaryan (44m) aplicarem mais castigos.

À mesma hora, o Nápoles, com Mário Rui em campo a partir da hora de jogo, venceu em casa a Sampdoria por 2-1. Jankto inaugurou o marcador para os visitantes aos 20 minutos, mas Hirving Lozano (53m) e Andrea Petagna viraram o jogo para a equipa de Gennaro Gattuso, que está no terceiro lugar da Liga italiana com 23 pontos, mais dois do que a Roma.

Destaque ainda para o triunfo da Atalanta por 3-0 sobre a Fiorentina. Robin Gosens fez o 1-0 em cima do intervalo, Ruslan Mainovski ampliou para 2-0 aos 55 minutos na conversão exemplar de um livre e Rafael Tolói assinou pouco depois o terceiro da equipa de Bérgamo.