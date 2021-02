Edin Dzeko já não é o capitão da Roma, após um desentendimento com o treinador português Paulo Fonseca. Quem o revelou foi o diretor-desportivo dos giallorossi, Tiago Pinto.

O dirigente garantiu ainda que o diferendo entre os dois está ultrapassado, isto depois a imprensa italiana ter noticiado que Dzeko insultou Fonseca após a derrota frente ao Spezia, para a Taça de Itália.

«No mundo do futebol os clubes vivem como uma família e nas famílias existem problemas. Mas quando esses problemas se resolvem, ficam ainda mais fortes», começou por dizer Pinto, citado pela Gazzetta dello Sport.

«O Dzeko é um grande profisisonal e um grande jogador, uma pessoa com um carácter forte e que escreveu páginas importantes na história do clube. Assim como Fonseca é o líder do nosso projeto desportivo, tem feito um ótimo trabalho até aqui.»

Apesar de a questão estar resolvida, Dzeko é substituído por Lorenzo Pellegrini como capitão de equipa: «Nos últimos dias falámos os três [Tiago Pinto, Paulo Fonseca e Dzeko] e saímos confiantes de que vamos alcançar os objetivos da Roma, isso é o mais importante. Capitão? As regras do clube têm de ser respeitadas, neste momento o Dzeko não é o nosso capitão, veremos no futuro. A partir de hoje, o Lorenzo Pellegrini é oficialmente o nosso capitão.»

De resto, Tiago Pinto aproveitou para negar que se tenha encontrado com os outros treinadores com vista à sucessão de Paulo Fonseca. Refira-se que o antigo dirigente do Benfica foi visto no mesmo hotel de Massimiliano Allegri.

«A propósito, todas as notícias relacionadas com os meus encontros com outros treinadores não são verdadeiras. Tanto eu como o dono do clube estamos muitos satisfeitos com o trabalho de Fonseca e contamos com ele para o presente e o futuro da Roma.»