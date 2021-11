A justiça desportiva italiana decretou esta terça-feira o encerramento do topo sul do Estádio Olímpico de Roma, por um jogo, suspenso, na sequência dos cânticos de teor racista dirigidos a Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié no decorrer do jogo com o Milan.

O avançado sueco, que marcou o primeiro golo na vitória rossonera (2-1), foi alvo dos adeptos da Roma, posicionados no topo sul, no início do segundo tempo, com cânticos antigos com referências às suas origens ciganas.

Já mais perto do final do jogo foi a vez do internacional costa-marfinense, autor do segundo golo, também ser alvo de cânticos racistas da parte dos mesmos adeptos.

A punição fica, para já, suspensa, mas poderá ser aplicada caso se verifiquem novos incidentes de cariz racista no decorrer do próximo ano.