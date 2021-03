Mais um dia. Mais um jogo. Mais um golo. Mais um recorde.

A rotina de Cristiano Ronaldo até parece ser algo chata. Mas ele não mostra sinais de se aborrecer com ela.

Nesta terça-feira, o internacional português voltou a fazer das suas, na vitória da Juventus sobre o Spezia por 3-0. O português fechou o marcador aos 89 minutos, marcou pelo terceiro jogo consecutivo e chegou aos 20 na Serie A.

E é esse o mais recente grande feito de Ronaldo. Não os 20 golos no campeonato, claro. Mas por, de acordo com a Opta, se ter tornado no primeiro jogador a marcar 20 ou mais golos em cada uma das últimas 12 épocas, nas cinco principais ligas europeias.

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpezia pic.twitter.com/UN1LBAwBRc — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

De referir que os restantes golos da noite foram apontados por Morata e Chiesa, num jogo que permitiu à Juventus voltar a vencer no campeonato, depois do empate com o Verona na última jornada.

Com este resultado, o campeão em título mantém a distância de sete pontos para o líder da Serie A, o Inter Milão, e de três para o segundo classificado, o Milan.