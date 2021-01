Num jogo de importância capital para a Juventus, que entrou em campo com menos dez pontos do que o rival desta quarta-feira, o campeão derrotou o líder da Serie A por 3-1 e deixou claro que as crónicas da morte da hegemonia da equipa de Turim eram exageradas.

Com Ronaldo de um lado e Diogo Dalot e Rafael Leão do outro, os principais protagonistas da partida foram Chiesa e Dybala.

Dybala a servir e Chiesa a marcar. Foi assim que a Juventus chegou à vantagem aos 18m, depois de uma assistência sublime do argentino, de calcanhar, para Chiesa rematar forte para o primeiro golo da partida.

A jogar em casa, o Milan, líder do campeonato, reagiu ainda antes do intervalo e empatou graças a um golo de Calabria, após assistência de Rafael Leão.

Mas na segunda parte, o conjunto de Pirlo voltou a colocar-se em vantagem, novamente com um ‘tiro’ de Chiesa depois de receber de Dybala.

E com os milaneses balanceados para o ataque, a cerca de 15 minutos do fim, Kulusevski soltou o génio e assistiu McKennie, que fixou o resultado em 3-1.

Com este resultado, a equipa de Cristiano Ronaldo sobe ao quarto lugar, beneficiando da derrota do Nápoles, por 2-1, em casa, diante do Spezia, numa partida em que Mário Rui foi titular e jogou os 90 minutos.

A Juventus passa a somar 30 pontos, menos sete do que o Milan, mas com menos um jogo disputado.