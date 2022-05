A Salernitana recebeu e venceu o Veneza por 2-1 em jogo em atraso da 20.ª jornada da Série A da liga italiana. Um resultado que permite à equipa de Salerno deixar a zona de despromoção, por troca com o Cagliari, e afundar ainda mais o rival desta quinta-feira, que já estava no último lugar.

Um jogo tenso entre dois «aflitos» que começou com polémica logo a abrir, na sequência de um remate de Federico Fazio. A Salernitana reclamou penálti, por um alegado corte com a mão de Pietro Ceccaroni, o árbitro mandou seguir, mas depois de alertado pelo VAR, acabou por mudar de opinião, perante os intensos protestos dos visitantes.

Desde a marca dos onze metros, Federico Bonazzoli atirou a contar, deixando Niki Maeenpaa pregado ao relvado. Já na segunda parte, aos 58 minutos, o Veneza, com Nani no banco, ainda chegou ao empate, com uma recarga de Thomas Henry, mas a equipa da casa recuperou a vantagem, aos 67, com um remate com o pé esquerdo de Simone Verdi.

Já perto do final do jogo, Ethan Ampadu viu dois amarelos consecutivos e o Veneza acabou o jogo reduzido a dez.

Com esta vitória, a Salernitana passa a contar com 29 pontos na classificação da Série A, mais um do que o Cagliari, que ocupa o último lugar de despromoção, enquanto o Veneza segue no último lugar, com apenas 22 pontos.