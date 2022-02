A comissão de disciplina da federação italiana anulou a derrota na secretaria e um ponto de penalização impostos à Salernitana por falta de comparência ao jogo que estava marcado para 21 de dezembro de 2021.

Na altura, a equipa de Salerno não se deslocou a Udine devido aos muitos casos de covid-19 que tinha no plantel. Inicialmente, a equipa foi sancionada com uma derrota por 3-0 aos quais se juntou ainda um ponto de penalização.

As duas equipas terão agora de acordar uma nova data para a realização da partida, mas a verdade é que a classificação já mudou. A Salernitana recupera para já um ponto e fica ainda com dois jogos por disputar, uma vez que, além do jogo com a Udinese, também aguarda uma decisão sobre o jogo com o Veneza. A Udinese, por seu lado, perde três pontos, mas fica com um jogo por disputar.